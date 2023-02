CROUSSETTE, Jeanne D'Arc



Au Centre d'Hébergement de Lévis, le 13 février 2023 à l'âge de 94 ans est décédée Dame Jeanne D'Arc Croussette fille de feu Raoul Croussette et de feu Jeanne Bouchard. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses sœurs : Lise Croussette (feu Roland Plante), Ginette Plante (Réjean Duval), son frère Serge Plante (Madeleine Fréchette), sa nièce Dany Plante, son neveu Jocelyn Plante ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre tous ses frères et sœurs qui l'ont précédée. La famille remercie sincèrement tout le personnel de la Villa Bellevue pour les bons soins prodigués au cours des dernières années.