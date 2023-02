CARRIER, Lucille



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 février 2023, à l'âge de 93 ans et 3 mois, est décédée madame Lucille Carrier, épouse de monsieur Robert Sauvageau, fille de feu madame Irène Ouellet et de feu monsieur Omer Carrier. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Robert; ses enfants : Michel (Chanchai Sitthichan), Renée (Denis Proulx), Hélène (Yvan Lefebvre), Esther (Laurent Labrecque), François (Marie-Claude Rouleau); ses petits-enfants : Marie-Andrée, Claudine, Louis-Maxime, David-Étienne, Sarah, Alexandre, Anthony, Nicolas, Gabriel et Xavier ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants, de même que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Nous remercions le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le personnel de la Résidence Les Marronniers pour leur précieux support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone: 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.