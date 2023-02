DESMEULES, Benoit CPLC (R)



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 janvier 2023, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Benoit Desmeules, époux de madame Micheline Baril, fils de feu Antoinette Nolet et de feu Joseph Desmeules. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au :de 10 h 30 à 12 h 15.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Alexandre (Karine Beaudoin); ses petits-enfants : Klara et Zack; ses frères et ses soeurs : Gisèle (Raynald Simard), Jean-Luc, Côme (Danyèle Julien), Bibiane (Robert d'Entremont) et Réjean (Hélène Leclerc); son beau-frère Simon Baril; sa belle-soeur Lise Baril (Jean-François Desharnais); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs et d'hématologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus qui en ont eu grand soin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec, téléphone : 418 657-5334, www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.