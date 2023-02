BELLERIVE, Jacqueline



Au seuil de son 95ème anniversaire, Jacqueline "Jacky" Bellerive, une femme forte, inspirante et avant-gardiste, est partie rejoindre au paradis son défunt mari Guy Lecours, ses parents Angéline & Joe et sa soeur Marie-Paule (Benoit). Jacky ne voulait pas que son départ, en ce 7 février 2023, soit célébré dans la tristesse mais bien dans la joie de vivre, autour d'un bon thé, de sandwiches "pas de croûte" et bien sûr, de chocolats !Sa tribu, composée de ses filles Suzy Lecours (Robert Boutin), Lynn Lecours (Paul Boissinot), Guylaine Lecours (Marc Leblanc), de ses petits-enfants Maud (Eric), Jill (Eric), Karel (Sandra) et Emmanuel (Caroline), de ses 5 arrière-petits-enfants et de ses ami(e)s, vous convie à une célébration. Ensemble, rendons hommage à sa vie éclatante de femme curieuse et passionnée au :et dès 12h, buffet pour la famille et les proches ami(e)s. Enfin, mentionnons que le dernier chapitre de la longue vie de Jacky a été agréable grâce aux bons soins du personnel de la résidence Les Marronniers, dont une infirmière exceptionnelle, Marie-Hélène Gallant. Et grâce aussi au soutien inconditionnel de sa meilleure amie Marie-Paule Gosselin, qui a égayé son quotidien. Jacky aimait les fleurs mais ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation de l'IUCPQ https://iucpq.qc.ca/fr/fondation/la-fondation ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral https://www.mspdulittoral.com/donner/.Au plaisir de vous voir samedi pour partager ensemble nos beaux-souvenirs de Jacky ! Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 4 mars à 11h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".