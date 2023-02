FERLAND, Olivier



À Sainte-Famille, Île d'Orléans, le 16 février 2023, à l'âge de 42 ans, est décédé accidentellement M. Olivier Ferland, il était le fils de M. Richard Ferland et de Mme Josée Godin, conjoint de Mme Isabelle Lepage. Il demeurait à St-Pierre, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairedimanche le 26 février 2023 de 12h à 17h,de 11h à 13h50.Pour ceux qui le désirent, il sera possible de visionner la cérémonie en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/69514L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de St-Pierre, Île d'Orléans. Il laisse dans le deuil outre ses parents et sa conjointe, ses enfants : Antoine, Sofia, Julianne et Charlie; sa sœur Marie-Lou (Jean-Charles Paradis), son neveu et sa nièce : Vincent et Méliane Labbé; ses beaux-parents : Marc-Antoine Lepage (Carmen Côté), Diane Lagacé, son beau-frère Jonathan Lepage (Isabelle Germain et leur enfants Sophie et Simon Lepage). L'équipe de la caserne 25 de St-Pierre, Île d'Orléans, ainsi que plusieurs oncles, tantes cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cité Joie, 28, chemin des Cascades, Lac-Beauport (Québec), G3B 0C4, https://jedonneenligne.org/fondationcitejoie/DEM/