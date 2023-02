COULOMBE, Liliane Gagné



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 6 février 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Liliane Gagné-Coulombe. Elle était l'épouse de monsieur Robert Coulombe. Elle était la fille de feu monsieur Wellie Gagné et de feu madame Yvonne Bédard. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son conjoint Robert; sa fille Caroline (Réjean Marquis), son fils Steve (Priscilla Gingras); ses petits-enfants : Anthony et Jordan Marquis, Alexi et Maxim Coulombe; ses sœurs : Paulette (feu Raymond Fiset), Jeannine (Maurice Gourgues), Lisette (feu Pierre Gagné), Gaetane (Jacques Donfut), Ghislaine (Robert Bolduc), Line (Nelson Breton); ses filleuls : Martin Fiset et Sylvain Coulombe. Elle laisse dans le deuil également de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que plusieurs parents et amis(e)s. La famille recevra les condoléancesLes cendres de madame Gagné seront déposées au cimetière de Sainte-Hélène-de-Breakeyville à une date ultérieure au printemps. La famille tient à remercier tout le personnel soignant aux soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise de Québec pour les bons soins prodigués et leur bienveillance auprès de notre famille. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation cancer du sein du Québec en vous rendant sur le lien: https://rubanrose.org/.La famille a confié madame Gagné au