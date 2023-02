MAINGUY, Elisabeth



À l'Hôpital du Saint-Sacrement le 5 février 2023, à l'âge de 75 ans, entourée des siens et de ses amis, est décédée madame Elisabeth Mainguy, fille de feu René Mainguy et de feu Madeleine Drolet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à la :le samedi 4 mars 2023, de 19h à 21h,de 9h à 11h.. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Internet au www.lepinecloutier.com. Elisabeth laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Louise Mainguy (Daniel Choquette), Serge Mainguy (Monique Laroche), Luc Mainguy, Anne Mainguy, Nicole Mainguy (Jacques Clément); ses neveux et nièces : Alexandre Choquette, Martine Mainguy (David Surprenant), Louis Mainguy, Luce Mainguy (Jean-Philippe Simard), Ève Mainguy (Yannik Beaulieu), Édouard Clément (Anne-Marie Daigneault), Andrée-Madeleine Clément (Olivier Bergeron), Véronique Clément (Jack Mung), Charles-Antoine-Clément (Sarah Martel); ses arrière-petits-neveux et arrière-petites-nièces : Florence Surprenant, Xavier Surprenant, Charles Simard, Maximilien Clément, Louis-Félix Clément, Léo-Paul Bergeron, Géraldine Bergeron, Henri Clément, Léonard Clément, Albert Clément ainsi que autres parents et amis. La famille tient à remercier la Dre Bernard ainsi que le personnel soignant de l'Hôpital du Saint-Sacrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Lauberivière à Québec (refuge et aide pour sans-abri), en ligne au : https://lauberiviere.org/fondation/ et/ou à la Saint-Vincent de Paul (paroisse de Saint-Dominique), en ligne : https://paroissestdominique.org/faites-un-don/