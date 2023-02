TREMBLAY, Réjeanne Aubé



À la Maison de soins palliatifs La Maison d'Hélène de Montmagny, le samedi 21 janvier 2023 à l'âge de 83 ans et 6 mois, est décédée Mme Réjeanne Aubé, épouse de feu Monsieur Thomas Tremblay. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et amis à laà compter de 9h30.Les cendres seront déposées au Columbarium Laurent Normand. Elle laisse dans le deuil ses filles : Johanne (Jean-Pierre Bernier) et Lise; ses petits-enfants : Anne-Marie Bernier (Guillaume Gervais), François Bernier (Laurence Tremblay-Eamer) et Claudie Poirier (Maxime Corriveau-Faucher); ses arrière-petits-enfants : Victoria Eamer-Bernier, Rose Eamer-Bernier, William Gervais et Charles-Alexandre Gervais. Elle était la sœur de feu Raymond Aubé (feu Lucille Picard), feu Yolande Aubé (feu Maurice Rémillard), feu Janine Aubé (feu Albert Lapierre), feu Liliane Aubé (André Asselin), feu Yvette Aubé (feu Raymond Asselin), feu Donald Aubé (feu Jacqueline Lacroix), Gilles Aubé (Gaétane Blanchet), feu Simone Aubé (Gilles Leclerc), feu Alexandre Aubé (Ghislaine Richard), Égide Aubé (Huguette Breton), feu Étiennette Aubé (Jacques Breton), Yvon Aubé (Gaétane Asselin), Rosanne Aubé (Michel Ruel); la belle-sœur de feu Marguerite Tremblay (feu Donald Juneau), feu Jean-Paul Tremblay (feu Marie-Paule Bernier), feu Lucien Tremblay (feu Irène Bernier), feu Rosaire Tremblay (feu Thérèse Chabot), feu Gabrielle Tremblay (feu Henri Frongilo), feu Alfred Tremblay (Claire Munger), feu Gerard Tremblay (feu Hélène Patry), feu Maurice Tremblay (feu Jeannine Aubin), feu François Tremblay (Françoise Desrochers). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs La Maison d'Hélène :https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/