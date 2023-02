LAROCHELLE, Réal



Au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, le 18 février 2023, à l'âge de 84 ans et 9 mois, est décédé M. Réal Larochelle, époux de feu dame Antoinette Lévesque, fils de feu M. Paul Larochelle et de feu dame Irène Paradis. Il demeurait à Rivière-du-Loup, autrefois de Saint-Antonin. La famille recevra les condoléances au funérariumle samedi 25 février à compter de 10 h.et de là au cimetière de Saint-Antonin. Il laisse dans le deuil ses enfants Ghislain (Claire Vézina), Sylvie (feu Gaétan Bujold), Marc (Line Roy), Rino (Josée St-Pierre); ses petits-enfants Audrey (Maxime St-Jean), Alexandre, Marie-Pier (Lucas Ricard); son arrière-petit-fils Théo. Sont aussi affectés par son départ ses frères et soeurs Rosalyne, feu Jean-Louis (Françoise L'Italien), Eugène (Thérèse Roy), Emile, feu Roger (feu Sylvie Tardif), Claudette (Jocelyn Marquis), Janine (feu Georges Michaud), Guy (Christiane Lavoie), Yvon, Francine (Michel Landry), Thérèse (Richard Dupuis); sa belle-soeur Pierrette (feu Jean-Marie Bastille); ainsi que les membres des familles Larochelle, Lévesque et Cayouette.La famille remercie les membres du personnel soignant de la Résidence Les Bâtisseurs pour leur dévouement et les bons soins prodigués à M. Larochelle. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, CP 460, succ L,, Toronto, M4P 9Z9. Formulaires disponibles au funérarium. Les services professionnels ont été confiés à la :