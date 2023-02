BOURGET, Lorraine



Au CHSLD de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré le 20 janvier 2023, à l'âge de 83 ans et 11 mois est décédée Madame Lorraine Bourget. Elle était la fille de Monsieur Médéric Bourget et de feu Madame Éliane Lachance. Elle était la conjointe de feu Monsieur Robert Poulin. Elle était native de St-Joachim.où la famille recevra les condoléances une heure avant soit de 13 h à 13h 55. La mise en habitacle des cendres se fera ultérieurement. Madame Bourget laisse dans le deuil ses enfants: feu Sylvain Goulet, Sylvie Goulet (Bertrand Morency), Brigitte Goulet (feu Maurice Lavoie), Carole Goulet (Guylain Duclos) et Nancy Goulet (Jean Racine); ses petits-enfants: Gilles Racine, Jean-Michel Racine, Marie-Soleil Racine (Pierre-Olivier Bernier), Annie-Claude Duclos (Steve Martineau), Johanie Duclos (Maxandre Guay Lachance), Natacha, Yannick, Sébastien, Isabelle, Maxime, Marie-Pierre et Julie; ses arrière-petits-enfants: Marc-André, Zack, Élyane et Lilia; les enfants de son conjoint; Jocelyn Poulin (Sylvain Girard), et Guylaine Poulin (Gilles Caron); le père de ses enfants: feu monsieur Paul-André Goulet. Elle laisse également dans le deuil ses frères et ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: feu Aurèle (feu Rachelle Saillant), feu Jean-Guy, feu Raymonde (feu Jean-Paul Tremblay), Jean-Marc (feu Réjeanne Gauthier), Yollande (feu Benoit Michel), Gérard, feu Émilien (feu Huguette Bradette), feu Marcel (Micheline Lachance), feu Michelle (feu Julien Imbeault), feu Nicole, feu Gilles, France (Jean-Claude Beaulieu), Danielle (Denis Giguère) et feu Odette ainsi que tous les membres des familles Poulin et Goulet et plusieurs, oncles, tantes, neveux, nieces, cousins, cousines et amis (es). La famille tient à remercier le Dr Christine Lemay et tout le personnel des Deux Rives de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) QC G0A 1E0 www.jedonneenligne.org/fondationhsab