JUNEAU, Caroline



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), le 13 février 2023, à l'âge de 26 ans, est décédée Caroline Juneau, fille de madame Chantal Grant et de monsieur Louis Juneau (Monique Comeau). Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents Chantal Grant et Louis Juneau (Monique Comeau); sa sœur Marie-Christine, ses grands-parents feu Louis Grant (Murielle Bujold) et feu Albert Juneau (Françoise Nadeau); ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, petits-cousins, petites-cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, au 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Qc) G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, site Web : www.fondationduchudequebec.org.