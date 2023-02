BIBEAU, Hélène



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 février 2023 est décédée à l'âge de 70 ans, Madame Hélène Bibeau, fille de feu Jean Bibeau et de feu Adèle Lemelin, demeurant à Issoudun. Madame Bibeau laisse dans le deuil son conjoint : Normand Charest, sa fille Marie-Christine et son gendre Samuel Saint-Pierre. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs, beau-frère et belles-sœurs de la famille Bibeau : Denise (feu René Ferland), Jacques (Bibiane Boulay), Cécile (Christian Charest), Jean-Noël (Marie-Claude Caron), sa filleule Marie-Josée. Elle laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Charest : Jean-Guy (Solange Biron), Yvon (Céline Morin), Marguerite, Jean-Marc, Michel (Doris Faucher), Mario (Fabienne Girard), Jeannine (Jacques Breton), Gilbert (Johanne Robichaud), Christian (Cécile Bibeau), Ghislaine (feu Gaston Coulombe), Mariette (Réjean Côté), Ghislain (Hélène Habel), Étienne, Suzanne (Mario Côté), Marie-France (Stéphane Boisvert), ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.Merci spécial aux employés de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du CHUM à Montréal pour leurs bons soins, ainsi que son inhalo Claire. La famille vous accueillera à la Maison funérairele vendredi 24 février 2023 de 19h à 21h30 ainsi que samedi à compter de 9h.