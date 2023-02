GAUVIN, Marcel



Au centre d'Hébergement de Saint-Eugène (Maison de la Montagne), le 12 février 2023, est décédé à l'âge de 87 ans et 7 mois, monsieur Marcel Gauvin, époux de dame Lucie Duval. Fils de feu dame Corinne Giasson et de feu monsieur Benoit Gauvin, il demeurait à Saint-Adalbert, comté de l'Islet. Époux bien-aimé de Lucie Duval, il était le père de: Jeanne (Yvon Bourgault), Germain (Nicole Pelletier), feu Pierre, Louise (Jacques Simard) et feu Gino. Il laisse dans le deuil ses petits-enfants: Estelle Bourgault (Carl Coulombe), Éric Trudel, Stéphanie Gauvin (Benoit Dionne), Julie Trudel (Steve Pelletier), Myriam Bourgault (Benoit Gonthier); ses arrière-petits-enfants qu'il affectionnait beaucoup : Rose, Lily, Viny, Jules, Maïka et Romy. Il était le frère de : feu Simone (feu Octave Robichaud), feu Gemma, feu Roger (feu Blandine Pelletier), feu Jeanne-D'Arc (feu Camille Pelletier), feu Rosaire, feu Paul-Émile, feu Florent (Yvette Pelletier), feu Raymond (Ghislaine Blanchet), feu Juliette (feu Thomas Castonguay), feu Pierrette (feu Claude Gagnon), Julien (feu Pauline Dancause; Anne-Marie Hovington), Rollande (feu Magella Robichaud), feu Marie-Claude. De la famille Duval : Lucien, Céline (feu Émilien Poitras), Nicole (Normand Bélanger), André (Huguette Blanchet), feu Conrad Labrie (Yvonne Leclerc), feu Gaston. Sont également affectés par son départ ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un énorme merci est adressé au personnel soignant du CHSLD de St-Eugène pour les bons soins prodigués à Papa! Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, C.P. 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4 https://www.canadahelps.org/fr/dn/19180?v1=true Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à laà compter de 9h45 à 11h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Adalbert. La direction a été confiée à la maison funéraire