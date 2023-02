BÉRUBÉ, Alberte



Au Centre d'hébergement de Lévis, le 14 février 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Alberte Bérubé, fille de feu Albert Bérubé et de feu Aimée Bouchard. Elle laisse dans le deuil ses fils : Jacques Garon (Micheline Landry), Jean Garon (Céline Martin), Pierre Garon (Marjolaine Poussard) et Stéphan Garon (Ginette Lévesque); ses petits-enfants : Frédéric (Judith), Maud (Benoit), Jasmin (Hani), feu Jonathan, Gabriel (Chrystel), Andréanne (David) et Marie-Ève (Pierre-Luc); ses arrière-petits-enfants : Alexandre, Florence, Daphné, Tristan, Joä, Olivia, Laurent, Elénie, Mahay, Léa-Maude et Emile; ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre d'hébergement de Lévis pour tous les bons soins prodigués. La famille vous accueillera auà compter de 10 h.