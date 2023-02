BOUFFARD, Yvan



À l'Hôpital de Montmagny, le 7 février 2023, l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Yvan Bouffard, époux de madame Jacqueline Robin. Il était le fils de feu monsieur Louis Bouffard et de feu dame Lucia Morency. Il demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 12 h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Berthier-sur-Mer. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Mme Jacqueline Robin, ses fils : Guy (Linda Beaulieu), Michel (Lise Talbot), Claude (Johanne Lemieux), ses petites-filles : Audrey (Keyshun), Élodie (Sébastien) et Océane, ses frères et sœurs : Jean-Louis (feu Jannine Turgeon), Louise, Colette (feu Gaston Guimond), Denise, feu Murielle (feu Lucien Breton), Léandre (Louisette Boulet), Lisette, Ginette (feu Paul-Émile Leblanc), ses belles-sœurs : feu Rita (feu Jean-Yves Roy), Céline (feu Lionel Bisson, André Ouellet) et Suzanne Brisson. Il laisse également dans le deuil son filleul Benoit Guimont, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami (e)s. La direction a été confiée à la