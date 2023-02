GENEST, Jacques



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 décembre 2022, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Jacques Genest, époux de madame Nicole Giguère, fils de feu dame Georgette Morel et de feu monsieur Armand Genest. Il demeurait à Québec. Outre son épouse Nicole, il laisse dans le deuil ses deux filles Karine (Luc Castonguay) et Maude (Guillaume Samson), ses petits-enfants : Jordane, Elliot et Raphaël; son frère et ses sœurs : Jocelyne (Luc Girard), feu Ginette et Michel (feu Danielle Brousseau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giguère : Michel (Ghislaine Durand), Carol, feu Jacques, Yvon (Lise Lemelin), Céline (Guy Giguère) et Jacques Boivin; son filleul, Mathieu; ses grands ami(e)s : Francine et Michel; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. La famille recevra les condoléancesde 9h30 à 11h.La famille souhaite remercier tous ceux et celles qui leur ont offert soutien et réconfort dans ce moment difficile. Également, un Merci spécial à Dre Brigitte Blouin, au personnel du C.I.C du département d'hémato-oncologie ainsi qu'à l'équipe de pneumologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.