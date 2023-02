GIRARD, Monique Asselin



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 13 février 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Monique Asselin. Elle était l'épouse de monsieur Georges Girard et la fille de feu dame Lina Couture et de feu monsieur Joseph Asselin. Autrefois de Saint-Nérée-de-Bellechasse, elle demeurait à Québec.La famille vous accueilleradès 14h30 auElle laisse dans le deuil, outre son époux Georges Girard; ses frères et sœurs : Pierrette Asselin (feu Ulric Nolet), Huguette Asselin (Gérard Miller), feu Eliane Asselin (Marcel Allard), feu Guy Asselin (Nicole Bouchard), Nicole Asselin (Jocelyn Bailey), Pierre Asselin (feu Diane Lapierre) et feu Réjean Asselin (Ginette Tardif); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Girard : feu Jean-Paul (Madeleine Massé), Raymond (feu Lucille Brousseau), Anny (Jacques Métivier) et Michel (Diane Genest); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Jeffery Hale, spécialement celui du 6e étage pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com