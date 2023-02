ROBITAILLE, Denise



À l'Hôpital Général de Québec, le 15 janvier 2023, à l'âge de 90 ans et 1 mois, est décédée madame Denise Robitaille, épouse de feu monsieur Marcel Plante, fille de feu madame Germaine Savard et de feu monsieur Philippe Robitaille. Elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et amis à partir de 9 h 30, pour recevoir les condoléances. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil : ses enfants : Michel Plante (Nathalie Lemoine) et Hélène Plante (Gaëtan Pageau); ses petits-enfants : Andréanne, Marc-Olivier (Marie-Catherine Renaud) et Katherine; son beau-frère: René Plante, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, les membres de la famille Nolin et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Marcel Plante, ses parents: Germaine Savard et Philippe Robitaille; ses frères: Guy Robitaille (Luce Garneau) et Fernand Robitaille (Marguerite Gagnon) et sa belle-sœur: Mariette Plante. Sincères remerciements au personnel dévoué et attentionné du centre d'hébergement de l'hôpital Général de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.comSite web : www.societealzheimerdequebec.com