GAUDREAU, Raymond



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 février 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Raymond Gaudreau, époux de dame Simonne Delagrave. Il était le fils de feu M. Philippe Gaudreau et de feu dame Léda Chabot. Il demeurait à Québec.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles : Marlène (Richard Drolet) et Nancy (André Bernier) ; ses petits-fils adorés : Sébastien Bérubé (Julie Roussel), Guillaume Bérubé (Josiane Carrier), Marc-André Bernier (Véronique Tardif) ; son arrière-petite-fille Léa Bérubé, ses belles-sœurs de la famille Delagrave, Monique (feu Jacques Boulet) et Louise (feu Arthur Wolfe) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel des soins palliatifs du CLSC de Limoilou, l'équipe des soins infirmiers du Chartwell Faubourg Giffard, ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.