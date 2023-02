LEMAY SAMSON, Denyse



À la Maison Michel-Sarrazin, le 30 décembre 2022, à l'âge de 81 ans et 6 mois, est décédée madame Denyse Lemay, épouse de feu monsieur Laurent Samson, fille de feu madame Ida Laroche (Lemay) et de feu monsieur Laurent Lemay. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auElle laisse dans le deuil ses enfants Isabelle et Nathalie ; ses frères et sa sœur : Jean-Guy (Suzanne Lemieux), Andrée (Victor Jaar) et Jacques (Renelle Dubé) ; son beau-frère et sa belle-sœur : Élizabeth (Yves Beausoleil) et Mario (Sylvie Méthot) ainsi que plusieurs autres parents et amis. Elle est allée rejoindre Camille, John, Rose, Jean-Sébastien, Jean-Pierre, Henrienne ainsi que Sylvie. La famille tient à remercier l'équipe de la Maison Michel-Sarrazin ainsi que les membres de l'équipe de la Coopérative de services à domicile du Cap Diamant pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin. Des formulaires seront disponibles sur place.