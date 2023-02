AUDY, André



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur André Audy, survenu le 9 février 2023, à l'âge de 78 ans, époux de madame Michèle Langlais et fils de feu Marie-Berthe Paradis et de feu Antonio Audy. Il demeurait à Beaupré.La famille vous accueillera au, de 14h à 16h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, son épouse Michèle Langlais et ses enfants: Marie-Josée (Michel Bureau), Christian (Mélanie Picard) et Nicolas (Amy Gomada Sidibé); ses petits-enfants: Jean-Philippe Bureau (Audrey Joncas-Blanchet), Gabriel Bureau (Zoé Déraspe), Edouard et Abigaëlle Audy, ainsi que les enfants de sa conjointe : Jean-François et Patrick Simard. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Jacques (Denise Gosselin), Michel (Marlyne Renaud), Claude (Yves Michaud), Lise (Jean-Marc Piché), Denis (Réjane Roy), Pierrette (Jean-Pierre Gagné), sa tante Annette Paradis ; ses beaux-frères et belles-sœurs : Elsie Langlais (Gérard Parisé), Jean-Marc Langlais (Lysane Tremblay) et Serge Langlais (Danielle Boyer) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. André, physiothérapeute de profession et homme d'affaires aguerri, fut un adepte de la santé physique et du mieux-être. Après avoir été président de l'Ordre des physiothérapeutes du Québec, il fonde en 1980, avec son frère Michel, le Club Entrain qui sera une institution à Québec dans le domaine de la santé physique, du sport et de l'entraînement. Il occupera par la suite la direction de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec pour finalement développer la Clinique médicale Île-des-sœurs, la clinique médicale Millénia et Omnium Santé du Complexe Desjardins. Nous nous souviendrons de lui comme d'un homme d'exception qui aimait la vie et les siens. Il laisse un grand vide dans nos cœurs. La famille désire remercier l'équipe des soins palliatifs et tout le personnel du centre hospitalier de Ste-Anne-de-Beaupré pour l'excellente qualité du service dispensé. Un merci particulier à la Dre Christine Lemay. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11000, rue du Montagnard, Beaupré, Qc - G0A 1E0, en ligne : https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/