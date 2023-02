CARRIER, Marie-Anna



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 février 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Marie-Anna Carrier, épouse de André Delage. Elle était la fille de feu monsieur Aristide Carrier et de feu madame Marie-Jeanne Beaudoin. Originaire de Saint-Agapit, elle résidait à St-Nicolas. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Fernande (Sarto Morin), Jean-Guy (Sylvie Demers), Denis (Angelica Crawford), Réal (Anne Deslauriers), Roger et Yvon (Chantal Roy); ses petits-enfants : Jean-Pier, Andréa, Éric, Alexandre, Gabrielle, Anthony, Guillaume, Martin et Joanie ; ses arrière-petits-enfants : Thomas, Nathan, Léana, Mia, Zoé, Samuel et Félix; ses frères et sœurs : sa sœur jumelle feu Louisa (Claude Hamel), feu Rose-Alma (Jean-Paul Coulombe), Simone (feu Albert Auclair), feu Thérèse (feu Germain Vincelette), feu Roland (Ginette Demers), Béatrice (Léo Martineau), feu Irène (Réjean Langlois), feu Liliane (feu Jean-Guy Hallé), Françoise (André Drapeau, Lise (André Talbot), Gisèle (Yves Bousquet) et feu Jean-Claude : ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Delage : Marcel, feu Blanche (feu Amédée Turgeon), feu Claire (feu Raymond Beaudoin), feu Lucien et feu Alphonse; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sincères sont adressés au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins qui lui ont été prodigués. La famille vous accueillera auà compter de 9 h.