ST-JEAN, Claire



Le 8 février 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Claire St-Jean. Elle était la fille de feu madame Antoinette Daigneault et de feu monsieur Philias St-Jean. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants Charles Demers (Véronique Sylvestre) et Marie-France Demers (Marc-André Roy); ses petits-enfants Marie-Anne Sylvestre-Loubier, Émilie et Antoine Demers; Olivier et Elizabeth Anderson; Ève-Marie, Thomas et Amélie Roy; ses frères Pierre St-Jean (Denise Gagnon) et feu Claude St-Jean (France McKeown); son neveu et sa nièce, Louis et Véronique St-Jean; ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de Magog. La famille tient à remercier Chloé Lévesque-Gagné, infirmière clinicienne en soins palliatifs, et Dre Éthel Higgins, omnipraticienne, pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en ligne à la Fondation de l'Université Laval pour le programme de Bourse Claire St-Jean afin de soutenir financièrement les étudiantes et étudiants parents de la Faculté de pharmacie pour qui la poursuite des études peut être compromise. FER de la Faculté de pharmacie - La Fondation de l'Université Laval (ulaval.ca).