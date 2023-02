ALLAIRE, Louise



À Lévis, le 8 février 2023, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Louise Allaire, fille de feu Marguerite Jobin et de feu Charles Allaire. Elle demeurait à Lévis. Louise laisse dans le deuil son époux André Verville, ses enfants Charles-Antoine et Claudia (Tim Crandall), ses petits-enfants Félix et Daphnée Losier, sa soeur Agathe (Bruno Villeneuve), sa belle-soeur Hélène Verville (Jean-Pierre Thouin), ses neveux Étienne Thouin (Nancy-Suy Yin) et Yann Thouin, ainsi que ses cousines Fabienne Charest et Lise Jobin. Elle laisse également dans le deuil de nombreux et nombreuses ami(e)s qui lui ont été très chers. La famille tient à exprimer ses plus sincères remerciements à Émilie Boucher et Kathleen Lemieux du GMF-U de Lévis, Marie Plante du Centre de recherche clinique et évaluative en oncologie (CRCEO) de l'Hôtel-Dieu de Québec, Vincent Castonguay et Marie-Ève Cliche du Centre intégré de cancérologie (CIC) de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, ainsi qu'à Évelyne Gagné et à sa formidable équipe de la pharmacie Jean-Coutu de Lévis pour leur chaleureux accompagnement dans la maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Cancer de l'ovaire Canada https://ovairecanada.org/Contribuer/Faire-un-don. La famille vous accueillera auà compter de 12h30.