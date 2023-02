TURGEON, Benoit



À Québec, le 18 février 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Benoit Turgeon, fils de feu Louis-Philippe Turgeon et de feu Jeanne Dion. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Suzanne (feu Guy Delage), feu Monique, feu Robert, feu Huguette, Marc-André (Nicole Fournier), Diane (Roger Audet), son filleul Louis Delage (Caroline Bergeron), Marie Delage (Cherine Hazzi), Michel Delage (Andrée Tremblay), François Delage (Suzie Robitaille), Alexandra, Christina, Antoine et Samuel ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com