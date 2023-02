PARENT, Danielle



Au Centre Paul-Gilbert, le 31 janvier 2023, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Danielle Parent, fille de feu Jean-Luc Parent et de feu Marguerite Carrier. Elle demeurait à Lévis. Elle était la mère de feu Simon et de Emilie (Sébastien) et la grand-mère de Antoine et Louis-Philippe. Elle laisse également dans le deuil ses frères: Gilles (Lucie), Serge (Jacynthe), Claude (Linda) et Pierre (Nathalie); le père de ses enfants : feu Pierre Dumas; les tantes de ses enfants: Liliane Dumas et Claire Dumas; ainsi que plusieurs neveux nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant et les bénévoles des unités du Belvédère et du Jardin du Centre Paul-Gilbert, plus précisément Dre Catherine Martin, pour leur dévouement et les bons soins prodigués durant les 24 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de santé et services sociaux Lévis-Lotbinière ou à la Société canadienne de sclérose en plaques section Chaudière-Appalaches.La famille vous accueillera auà compter de 13 h.