CLOUTIER, Marc-André



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 29 décembre 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Marc-André Cloutier, époux de dame Patricia Tremblay, fils de feu Eustache Cloutier et de feu Georgette Cloutier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 25 février 2023 de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Patricia; ses frères et sœurs : feu Laurent (Diane Cloutier), feu Lucille (feu Raoûl Cloutier), feu Raymond (Carole Cloutier), Gilbert (Francine Cloutier), Céline (Lucien Cloutier) et Réjean; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay : Carole (Lucien Falardeau), Roberto, Fernando (Nicole Ricard) et Nicolas (Nancy Drouin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'I.U.C.P.Q. pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide Québec, 550, chemin Sainte-Foy, Québec Qc, G1S 2J5, tél. : 418 660-2100, www.centraide-quebec.com