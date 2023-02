GOSSELIN FORTIN, Anne-Marie



À l'Hôpital de Montmagny, le 11 février 2023, à l'âge de 96 ans et 4 mois, est décédée madame Anne-Marie Gosselin épouse de feu monsieur Moïse Fortin, demeurant à Saint-Aubert de L'Islet. Elle laisse dans le deuil, sa fille Diane (Daniel Parra). Elle était la fille de feu dame Marie-Anne Savard et de feu monsieur Wilbrod Gosselin et la sœur de : feu Gérald (feu Dolores Matte), feu Raynald (feu Lucille Brisebois), feu Sr. Gisèle, s.c.q., feu Sr. Alice, s.c.q., feu Gilles, m.s.c.; de la famille Fortin, la belle-sœur de : feu Édouard (feu Lucia Desrosiers), feu Jeanne d'Arc (feu Bruno Beaulieu), feu Thérèse, feu Jeannette (feu Jean-Paul St-Pierre), feu Camille (feu Gabrielle Guay), feu Lucien (feu Thérèse Mercier), feu Bertrand (feu Marie Labonté), feu Gérard (feu Suzanne Deschênes), Jacques (Francine Jean), Lucette (feu Roger Plante), feu André (Jeannette Caron), Léopold (feu Pauline St-Amant), Nicole (René Amyot), Denise (Gilles Gaudreault). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins, cousines et ses amis(es). De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, celui du service des soins à domicile ainsi qu'à celui de l'Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les excellents soins remplis d'humanisme. Un Merci très spécial à Marie-Ève du CSD L'Islet Nord-Sud pour tous les soins et services rendus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8. www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront ausamedi jour des funérailles à compter de 9h.et de là au crématorium. Ses cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire