AUBÉ, Mario



À son domicile, le 3 février 2023, à l'âge de 64 ans, est décédé subitement monsieur Mario Aubé (Ti-pit), fils de feu Jean-Paul Aubé et de feu Olivette Tanguay. Il demeurait à Saint-Raphaël-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 11h à 13h45.L'urne cinéraire sera déposée au Columbarium du salon funéraire Roy & Rouleau inc. de Saint-Raphaël. Il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère : Carmen (Marc-André Roy), feu Ghislaine, Francine (feu Raymond Guillemette), Marjolaine (Richard Pigeon), André, Lorraine (Rosaire Roy), Nicole (Martin Thibault) et Isabelle (Sylvio Bernard). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et son grand ami MaximeThibault. La famille tient à remercier le personnel du CLSC Bellechasse, de la Coopérative de Services Rive-Sud et son inhalothérapeute France Edmond pour les bons soins. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec 104-6070, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H1N 9Z9. Des formulaires seront disponibles au salon. Site internet : www.poumonquebec.ca La direction des funérailles a été confiée à la