POULIN, Monique



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 janvier 2023, à l'âge de 63 ans, est décédée madame Monique Poulin, épouse de monsieur Marc Bruneau, fille de feu madame Claire Gagnon et de feu monsieur Robert Poulin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 12h.L'inhumation de ses cendres se fera à une date ultérieure au cimetière Ste-Thérèse de L'Enfant-Jésus. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Valérie (Djibril) et feu Paméla; ses frères et sœurs : feu Marie-Andrée (Jacques Plamondon), feu Rita Poulin, feu Suzanne Poulin, feu Jean-François Poulin, Richard Poulin (Hélène Parent), Michelle Poulin, Denise Poulin (Gilbert Bédard) et Hélène Poulin (Michel Beaurivage); ses beaux-frères et belles-sœurs : André Bruneau (Gaétane Simard), Lise Bruneau, Ginette Bruneau, Micheline Bruneau (Denis Côté), Yvan Bruneau (Ritha Genest), Céline Bruneau (Harold Mercier); ses oncles, ses tantes, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines : Pascale Plamondon, Dominic Plamondon, Karyne Hewett, Anne-Marie Labbé, Olivier Poulin, Véronique Poulin, Lysanne Pagé, Mathieu Beaurivage, Audrey Beaurivage, Jérôme Bruneau, Véronique Bruneau, Julie Côté, Christian Côté, Geneviève Bruneau, Catherine Bruneau, David Mercier ainsi que plusieurs ami(e)s. Remerciements à la médecin Mélanie Gaudreault, radio-oncologue, à la médecin Geneviève Côté et à la médecin Maryse Turcotte pour leurs bons suivis et assistance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Croix-Rouge Canadienne (dons pour l'Ukraine), tél. : 418 648-9066, site web : www.croixrouge.ca ou tout autre organisme de votre choix. Des formulaires seront disponibles sur place.