LACHANCE, Jeannette Racine



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 1er février 2023 à l'âge de 93 ans, est décédée dame Jeannette Racine, épouse de feu monsieur Eugène Lachance. Elle était la fille de feu monsieur Auguste Racine et de feu dame Marie Anna Lefebvre. Elle demeurait à Beaupré, autrefois de Saint-Ferréol-les-Neiges.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 15h à 16h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Ferréol-les-Neiges sous la direction desElle laisse dans le deuil ses filles et ses gendres: Fernande (Charles Lebrun), Lucille (Gervais Lévesque), France (feu Jean-Luc Couture), Nancy (Daniel Paré), elle était la mère de feu Marie ; ses petits-enfants : Julie (Jean-François), Jasmin (Stéphanie), Dominic (Paule), Pierre-Luc ; ses arrière-petits-enfants : Didier, Nathan, Samuel, Maude, Jacob et Kélïa ; ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur : feu Adrien (Jeannette Baker), feu Claire (Jean-Marie Laroche), Claudette (feu Claude Lafleur), Lorraine (Michel Lepage), Lise (Jean-Paul Bisson), elle était la sœur de feu René (feu Madeleine Corriveau), feu Alphonse (feu Micheline Leblanc), feu Gaétane (feu Robert Morneau), feu Rosaire (feu Pierrette Guérin) ; sa belle-sœur de la famille Lachance : Thérèse (feu Paul-Émile Gagnon) et elle était la belle-sœur de feu Mariane (feu Adélard Dupont), feu Antoinette (feu Sylvio Dupont), feu Maria (feu Armand Huot), feu Adélard (feu Rita Tremblay), feu Léonard, feu Lucienne, feu Wellie (feu Antoinette Picard). Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille remercie chaleureusement le docteur Richard Drouin qui a été présent durant plusieurs années et qui a été d'une aide incroyable pour notre mère. Également un merci tout spécial au docteur Pierre Boutet ainsi que toute l'équipe du 3e Rive de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré (Québec), G0A 1E0, www.jedonneenligne.org/fondationhsab/