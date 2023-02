LACHANCE, Denis



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Denis Lachance, survenu à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, entouré des siens, le 18 février 2023, à l'âge de 75 ans, fils de feu madame Jacqueline Thivierge et de feu monsieur Paul Lachance. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 16 h à 19 h.Les cendres seront déposées au Mausolée François-de-Laval (Cimetière Notre-Dame- de-Belmont) ultérieurement et en toute intimité. Outre son épouse, madame Nicole Laperrière, il laisse dans le deuil ses enfants: Éric et Karine (Frédéric Harvey); ses petits-enfants: Philippe et Frédérique; ses frères: André (Lisette Allaire) et feu Pierre; ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Gisèle (feu Jacques Proulx), Micheline, feu Madeleine, Diane (Marc Samson), Fernand (feu Jovette Gaudreault) et Gilles (Guylaine Desnoyers) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à souligner le merveilleux travail de tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus particulièrement l'équipe des soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.