MOREAU, Jean



À l'Hôpital Laval, le 8 janvier 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jean Moreau, époux de feu madame Denise Hamel, fils de feu madame Gertrude Mercier et de feu monsieur Fernand Moreau.Il était auprès de sa fille au moment de son décès., de 13 h à 14 h 45, la famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera à ime date ultérieure avec la famille proche. Il laisse dans le deuil sa fille Kathleen (Martin Beaulieu); ses très chers petits-enfants Alyssa et Thomas; son frère Claude (Martine Savard); sa famille ainsi que ses nombreux amis. Il était le frère de feu Micheline Moreau (Patrick Cluzeau) et de feu Huguette Moreau (feu Jean-Claude Rouleau). La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval ainsi que les membres du personnel de la résidence Humanitae pour leur dévouement et leurs bons soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.