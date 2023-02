Pierre-Yves Roy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 février 2023, est décédé, à l'âge de 36 ans, Pierre-Yves Roy, conjoint de Christina Vardakis, fils de monsieur Jean-Yves Roy et de madame Johanne Côté. Il était le propriétaire de l'entreprise Remorquage Bellechasse située à Beaumont. Il demeurait à Beaumont, natif de Saint-Damien-de-Buckland.Il laisse dans le deuil sa conjointe Christina Vardakis, son fils Logan Roy et sa belle-fille Sara-Maude Boivin; son père monsieur Jean-Yves Roy et sa mère madame Johanne Côté et sa sœur Maggy Roy (Kaven Sylvain). Il laisse également dans le deuil son neveu Derek Labrecque sa grand-mère madame Marie-Anne Bissonnette (feu Lionel Roy), son frère de cœur Sébastien Brochu (Mélanie Blanchet), sa belle-mère Sylvie Le Guerrier, son beau-frère Michael Vardakis (David Beaudette), la mère de son fils Logan madame Stéphanie Brochu (David Blanchet) et leur famille ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines des familles Roy et Côté. Il laisse aussi ses employé(e)s de Remorquages Bellechasse et l'équipe de la Sureté du Québec de Saint-Gervais et plus particulièrement Nicolas Bérubé ainsi que tous les gens qui l'on côtoyé dans le domaine du remorquage et de nombreux ami(e)s.La famille tient à remercier l'équipe de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du CRIC, les médecins Dre Haché, Dr Dubreuil, Dr Fillion, Dre Lessard, Dr Hamel et son infirmière pivot Maude Dumont-Paquet pour les excellents soins leur gratitudes et de leur dévouement auprès de Pierre-Yves.Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1 ou à la Société Canadienne du cancer 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à la salle.La direction des funérailles a été confiée à la