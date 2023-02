ROY, Solange Beaudoin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 février 2023, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Solange Beaudoin, épouse de feu monsieur Raynald Roy, fille de feu Joseph Beaudoin et de feu Antonia Tardif. Elle demeurait à Saint-Henri-de-Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : André (Gaston Maltais), Sonia (Gaétan Bilodeau), feu Jenny et Manon (François Baribeau); ses petits-fils : Phillippe Bilodeau (Anne-Claude Roy), Christopher Baribeau et Anthony Baribeau; son arrière-petite-fille Rose Bilodeau; ses frères et soeurs : feu Bertha (feu Réal Brochu (Jeannine Côté)), feu Dora (feu René Lambert), feu Roch, feu Réjeanne (feu Roch Métivier), feu Gisèle (feu Rosaire Roy), feu Lucille (feu Jean-Luc Dumont), feu Fernand, feu Lina (Daniel Métivier) et feu Laurier (Monique Corriveau); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Roy : feu Rita (Adélard Couture), feu Roger (Lucille Laliberté), feu Marielle, feu Doris, feu Lucille (feu Roger Vien), feu Marius (Jacqueline Dumont), Johanne (feu Sylva Laliberté), Daniel (Lise Dumont), Mariette (feu Denis Laliberté), Germain (feu Sylvie Allen) et Normand (feu Claudia Caux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. La famille vous accueillera aule vendredi 24 février de 18h30 à 21h30 et le samedi 25 février à compter de 11h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 25 février à 17 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".