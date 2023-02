ROY, Gilles



Au Centre d'hébergement de Saint-Casimir, le 18 février 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Gilles Roy, fils de feu monsieur Lucien Roy et feu dame Lucienne Lemire. Il demeurait à Saint-Casimir, autrefois de Charlemagne. La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à lale vendredi 24 février de 19h à 21h et samedi le 25 février de 9h à 10h30.L'inhumation suivra au cimetière de Charlemagne. Monsieur Roy laisse dans le deuil sa fille Sylvie Roy (Michel Paquin) et son fils feu Marcel Roy; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; son frère Réjean Démarais (Jacqueline) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il laisse aussi dans le deuil sa famille de cœur depuis 40 ans : feu Fernande Morin (son amie), feu Madeleine Chantal (Éric), Jessica (Zachary), Sofia, Théo, Maxym, Érika, Marlène Morin (Réjean Lefebvre), Karine Lefebvre (Patrick), Alex, Jimmy, Alycia et Steven Lefebvre (Stéphanie). La famille tient à remercier le personnel de l'unité 3 du Centre d'hébergement de Saint-Casimir pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.