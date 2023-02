MALOUIN, Guy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 4 février 2023, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Guy Malouin, époux de dame France Matte. Né à Québec le 30 août 1959, il était le fils de feu dame Florence Gagné et de feu monsieur Jules Malouin. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àLes cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie.Outre son épouse France, monsieur Malouin laisse dans le deuil ses fils : François, Benoit, Pierre-Marc (Priscilla Delage-Tremblay); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Diane (Conrad Chabot), Nicole, Claire (Alain Tailfer), Rejean (Jo-Ann Gleeton), Luc (Diane Béland); son beau-père Robert Matte (feu Marie-Claire Dubois); tous les membres de la famille Matte ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le père de feu Carl.