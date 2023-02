MORIN GAGNON, Dorothy



À l'Hôpital Saint-Anne-de-Beaupré, le 8 février 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Dorothy Morin, épouse de Dominique Gagnon. Elle était la fille de feu Wilfrid Morin et de feu Germaine Gobeil. Elle demeurait à Beauport. La famille vous accueillera à la :le samedi 25 février 2023 de 9 h à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses frères et ses sœurs Morin: feu Marcel (feu Jeannette Bédard), feu Thérèse (feu Rosaire Couture), feu Eddy (Lucille, Murielle Demers), feu Paul (Johanne Robitaille), Pauline (Guy Bolduc) et Nicole (Garry Tremblay). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs Gagnon, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des dons à la Société de recherche sur le cancer, Don en mémoire- Société de recherche sur le cancer (convio.net) seraient appréciés. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs à domicile pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la