TANGUAY, Suzanne



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus (Québec), le 12 février 2023, à l'âge vénérable de 100 ans, 3 mois, entourée de sa famille, est décédée paisiblement madame Suzanne Tanguay, épouse de feu monsieur Léonard Gignac. Née à St-Jean-Sur-Richelieu, elle était la fille de feu dame Marie-Louise Lequin et de feu Zéphir Tanguay.Elle laisse dans le deuil ses filles Danielle (Yvan St-Arneault), Francine (Michel Drouin), ses petites-filles adorées : Joannie (Maxime Ouellet), Kim (François Dubé), Audrey (David Mercier), Cloé ainsi que son arrière-petite-fille chérie Cécilya-Fay, sa sœur dame Yvette Tanguay de St-Jean-Sur-Richelieu, son beau-frère et ses belles-sœurs survivants de la famille Gignac, Marcel (Nancy Burke), Gisèle et Colette ainsi que de nombreux neveux et nièces autres parents et ami(e)s. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence du corps àle mercredi 1er mars 2023 de 19h à 21 h, de même que le jeudi 2 mars 2023 de 12h à 13h40.Il vous sera possible de la visionner en direct ou en reprise via le https://funeraweb.tv/fr/diffusions/69529 .Les cendres seront déposées au Columbarium La Seigneurie, à une date ultérieure. Un merci particulier à monsieur Albert Koffi, prêtre, qui lui a offert son dernier cadeau, l'extrême-onction. Merci également au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, 2e étage, chirurgie orthopédique, pour tous les bons soins de confort prodigués et pour l'empathie dont ils ont fait preuve sans oublier le personnel de l'Auberge aux 3 Pignons où elle résidait ces dernières années. Vos dons en fleurs peuvent être compensés par un don à la Fondation du CHU de Québec (1825, boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Québec) G1J 0H4).