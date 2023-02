GARNEAU, Michèle



À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 février 2023, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Michèle Garneau, épouse de feu monsieur Laurent Garon et conjointe de feu Gilles Brassard. Elle était la fille de feu monsieur Charles-Édouard Garneau et de feu madame Jacqueline Dion. Elle demeurait à Lévis (native de Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame rue Fargy. Madame Garneau laisse dans le deuil ses enfants : Stéphanie (Denis Cliche), Charles, Catherine (Louis-Jacques Moreau), Florence et Dominique (Martin Breton) ; ses petits-enfants : Raphaël Garon, Camille Caron, feu Olivier Caron et Jeanne Caron; son frère Simon Noël Garneau (Francine Tremblay) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au Dre Josée Roussy, gériatre à l'Hôtel-Dieu de Lévis pour sa délicatesse et sa disponibilité. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la SPA de Québec, 1130, avenue Galilée, Québec (QC), G1P 4B7, Tél. : 418 527-9104, Télec. : 418 527-6685https://spadequebec.ca/faire-un-don/