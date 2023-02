HARVEY, Lisette



Au CHU de Québec (Hôtel-Dieu de Québec), le 24 janvier 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée entourée de l'amour et de la bienveillance des siens, madame Lisette Harvey, fille de feu madame Zélia Boudreault et de feu monsieur José Harvey. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 11h30 au centre commémoratifMadame Harvey reposera temporairement au Columbarium du Centre Commémoratif et l'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de La Nativité (rue du Fargy). Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Charles (feu Michèle Gagnon), Claudette (feu Gilles Cinq-Mars), Claude (feu Marielle Gauthier, Mado Vachon), Ghislaine, Marie-France (feu André Provost), Johanne (Richard Gagnon) et Alain (Majo Chrétien); ses filleul(e)s: Chantale, Geneviève, Antoine et Raphaël ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et autres parents.. Elle était également la sœur de: feu Ghislain (Raymonde Lamontagne), feu Thérèse-Claudette, feu Raymonde (feu Pierre Paradis), feu Lise sa jumelle, feu Jacques (Diane Bouchard), feu Raymond (Marianne Dallaire) et feu José. Un remerciement spécial à sa grande amie Réna pour son dévouement du début à la fin et au personnel de l'hôpital Jeffery Hale et ceux des soins palliatifs de l'Hôtel Dieu de Québec, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca ou à la Société Alzheimer de Québec, 1040 Avenue Belvedère # 305, Québec, Qc G1S-3G3. www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/DIM/