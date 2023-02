BLANCHETTE, Georgette Bussières

BLANCHETTE, Georgette

Au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis le 1er février 2023 à l'âge de 87 ans est décédée Madame Georgette Bussières épouse de feu Denis Blanchette. Elle demeurait à Lévis Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Odette Carlos), Lise (Euloge Morency), Benoît (Véronique Labrie), ses petits-enfants: Maxime (Jessica Dufour), Julie (Dominique D'Astous-Jacques), feu Caroline, Véronique (Nicholas Toupin), Félix (Isabelle-Anne Roy) et Clara (Nathan Piché), ses arrière-petits-enfants : Léa-Maude, Julia, Éléonore, Bénédict, sa soeur feu Denise Bussières (feu Émilien Larose), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Blanchette : feu Ghislaine (feu Gilles Champagne), feu Roger (Alice Pétrin), feu Jean (Denise Paradis), feu Jeannine (feu Adrien St-Hilaire), Yves (Jeannet Wesny), Isabelle, feu Marc (Céline Champoux), feu Roland (feu Rolande Filteau), Jean-Guy, Jean-Luc (Nicole Laverdière), Gaétane (feu Jean-Guy Delisle), Thérèse, Solange (Laurent Drouin), Diane (feu Richard Morin, Gilles Decourval), Christiane (Georges Patry), Marcelle (Yvon Gagné), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 3e étage du Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués à Madame Bussières. Vos témoignages peuvent se traduire par un don à l'association d'Alzheimer de Chaudière-Appalaches. La famille recevra les condoléances au complexe :de 12h à 15h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 25 février à compter de 15h00 en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".