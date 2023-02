LABBÉ, Micheline



À l'IUCPQ- Hôpital Laval, le 8 février 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Micheline Labbé, épouse de monsieur André Tremblay, fille de feu madame Emilina Pageau et de feu monsieur Ernest Labbé. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil outre son époux : ses sœurs et frères : feu Monique (AndréCurodeau), Jacqueline (feu Yvon Dussault), Élise (Claude Forgues), Denise (Rodrigue Miller), Roger (Francine Dallaire), André (Léanne Guilbault), Jean-Claude (Lise Verreault) et Reynald (Clarisse Rhéaume); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Lucien (feu Yolande Lallemand, feu Micheline Pagé), feu Roger (feu Céline Galarneau, Pierrette Rémillard), Roland (feu Pâquerette Morisseau), Fernand (feu Ginette Gaulin, Claire Gauthier), Marcel (Louisette Dumas) et Lise (feu Michel Gaulin, feu Eugène Bouchard), plusieurs cousins et cousines ainsi que neveux, nièces et amis.es. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,de 10 h à 11 h.La mise en niche se fera après le service au Mausolée-columbarium François-de-Laval, cimetière Notre-Dame-de-Belmont (701, avenue Nérée-Tremblay, Québec, G1N 4R8). La famille remercie les personnes qui ont témoigné leur soutien dans ces moments douloureux et tient à féliciter et remercier le personnel du centre de soins palliatifs 3D Notre-Dame de l'hôpital Laval pour les bons soins et l'attention apportés à Mme Labbé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec, Québec, téléphone : 418 657-5334, courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca, site web : www.fqc.qc.ca