CHOUINARD, Guy



Au Centre Hospitalier Beauce-Etchemin, le 14 février 2023, à l'âge de 68 ans et 3 mois, est décédé monsieur Guy Chouinard, conjoint de madame Renée Houde. Il était le fils de feu madame Louisette Blouin et de feu monsieur Roland Chouinard. Il demeurait à Québec.Abraham LincolnLa famille vous accueillera auOutre sa conjointe Renée Houde, il laisse dans le deuil ses enfants : Nicolas (Ainslie Nolan) et François (Marie-Claude Bourque); ses beaux-enfants : Olivier Houde-Bisson (Vanessa Lapointe) et Ariane Bisson (Matthieu Jobard); ses petits-enfants : Félix, Nellie, Margot, Anne, Henri, Arthur et Rose; ses frères, belles-sœurs et beaux-frères : Louis, Pierre (Susell Sarmiento Sanchez), Sylvie Houde (Guy Poulin) et Michèle Houde (André Rousseau); ses neveux et nièces : Frédéric Chouinard (Delphine Picard), feu Jean-Michel Chouinard (Carole-Anne Melanson), Marie-Ève Boutet (Michaël Tremblay), Catherine Boutet (Maxime Proulx), Nicolas Rousseau (Andrée-Anne Boucher-Boily) et Marie-Pier Rousseau (Jean-Philippe Robitaille) ainsi que ses nombreux cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à tout le personnel du Centre Hospitalier Beauce-Etchemin qui a offert un soutien et des services remarquables, tout au long de son dernier séjour parmi nous. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, 1515, 17e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 4T8, tél.: 418-228-2031 poste 37936, site web : www.fondationsantebe.com ou à la Société canadienne de la sclérose en plaques, 250, rue Dundas Ouest, bureau 500, Toronto (Ontario), M5T 2Z5, tél. : 1-800-361-2985, site web : www.scleroseenplaques.ca