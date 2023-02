RHÉAUME, Pierrette Tanguay



À la Résidence Côté Jardins, le 9 janvier 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Pierrette Tanguay, épouse de feu monsieur Jean-Paul Rhéaume. Elle était la fille de feu dame Adiana Lalemand et de feu monsieur Adjutor Tanguay. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denis, Claude (Madeleine Boucher), Gaétan (Ginette Morel), Marcel (Diane Labrecque), René (Maude Dufour), Louise (Josaphat Poulin), Murielle (Alain Pelletier) et Jacques (Nathalie Savard) ainsi que ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant de la Résidence Côté Jardins pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée ouest, bureau 124, Québec (Qc) G1S 1C1 , tél. : 418-687-6084.