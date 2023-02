RIOUX, Michel



C'est entouré des siens à sa résidence, le 1 février 2023, à l'âge de 64 ans, qu'est décédé monsieur Michel Rioux, époux de madame Andrée Lavoie. Il était le fils de feu madame Thérèse Fox et de feu monsieur Jean-Jacques Rioux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil : sa fille Andréanne Lortie-Rioux (Jonathan Lemay-Houde), ses belles-filles : Jessica Poulin (Carl Brulotte-Moreau) et Vicky Poulin (Enrick Roy-Lebel), ses 7 petits-enfants : Élodie, Amélia, Maxime, Michael, Gabriel, Victhor et Billy. Sont également touchés par son départ prématuré : sa sœur Nancy Rioux (Serge Drolet), sa belle-famille Lavoie, de nombreux neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines, des collègues de travail ainsi que des amis très chers. La famille tient à remercier spécialement le personnel des services de soins palliatifs du CLSC qui sont venus à la maison, pour leurs humanisme et professionnalisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org, Site web : www.fondation-iucpq.org Des formulaires seront disponibles sur place.