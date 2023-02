LACASSE, Dominique (Smith)



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 février 2023, à l'âge de 64 ans et 2 mois, est décédé monsieur Dominique Lacasse, époux de madame Manon Lévesque, fils de feu madame Léontine Labbé et de feu monsieur Gaston Lacasse. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Meggie, Joey, Marylie et Mélodie; ses frères et sœurs : Claudette (Jean-Louis Dubé), feu Clermont, Bertrand (Céline Gosselin), Martine (René-François Gagnon), Ghislain (Linda Ruel), feu Claude et Réjean (Céline Bussières); sa belle-mère Rita Lemay Lévesque, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lévesque : Johanne (Louis Cliche), Gilles et René (Jocelyne Breton), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.À la demande de Dominique et en appui pour son ami Richard, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques - Division Québec, téléphone : 1 800 268-7582, site web : www.scleroeenplaques.ca.