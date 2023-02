PELLETIER, Elzire



À l'Hôpital de Montmagny, le 6 janvier 2023, à l'âge de 98 ans et 5 mois, est décédée dame Elzire Pelletier. Fille de feu dame Marie-Anna Bérubé et de feu monsieur Lévis-Sylvio Pelletier, elle demeurait à Saint-Pamphile de l'Islet. Elle était la sœur de : feu Alexia, feu Véronique, feu Solange (feu John Michaud), feu Marie-Marthe (feu Maximilien Jalbert), feu Roger, feu Adélaïde, feu Maria (feu Jacques Godbout), feu Thérèse, Gemma (feu Valère Chouinard), Lucille (Normand Vaillancourt), feu Rose-Aline, Desneiges. Sont également affectés par son départ ses neveux et ses nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile et en particulier à Ginette, Laurence, Doris, Aline, Marie-Claude et Christine pour l'excellence de leurs soins et leur présence. Notre reconnaissance également au personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny pour la qualité des soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny 350, boul. Taché Ouest, Montmagny, G5V 3R8. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireLe samedi 25 février 2023, jour des funérailles, à compter de 12h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial " Bellevue " de Saint-Pamphile.