Balado «Contact»: la Réserve fédérale américaine est dirigée par des «incompétents», selon une sommité de Wall Street

L’économie passera un mauvais quart d’heure au cours des prochains mois et des prochaines années, avertit le prévisionniste François Trahan, considéré comme une sommité de Wall Street.

L’entêtement et l’incompétence, révélés en plein cœur de la pandémie, de la Réserve fédérale des États-Unis (FED), en particulier de son dirigeant Jerome Powell, viennent attiser la débâcle, a soutenu François Trahan lors de l’enregistrement du balado «Contact».

Selon lui, l’inflation et la récession étaient toutes deux prévisibles dès le début de la pandémie, mais la banque centrale américaine a tardé avant d’agir, s’entêtant à ne pas considérer sérieusement les signaux d’alarme.

«C’est un peu incompréhensible. On pense que dans ce genre d’institution là, les gens font des scénarios qui sont contre leur vision principale, comme tous les gestionnaires de fonds font à travers le monde, mais de dire, en mars 2021 qu’il n’y a pas d’inflation, sans avoir examiné vraiment tout ce qui se passe, c’est troublant», a-t-il dit, soulignant que l’inflation avait atteint des sommets inégalés en 40 ans avant que la FED ne la prenne en considération.

«La Réserve fédérale semble incapable de voir ce qui s'en vient, même dans un mois. Leur habileté à voir venir l’économie semble inexistante», a-t-il ajouté.

Selon lui, avoir haussé les taux de 75 points de base quatre fois de suite est symptomatique de «quelque chose qui ne va pas». «On a fait des erreurs pour se rendre là», a-t-il souligné au microphone de Stéphan Bureau.

Pour le prévisionniste, si la banque centrale américaine ne s’était pas mis la tête dans le sable ou que plus de voix s’étaient fait entendre, «on aurait quand même eu une hausse des taux, mais elle aurait été contrôlée et il n’y aurait pas eu de panique. Les marchés auraient sans doute eu, l’an dernier, une trajectoire différente.»

Conflits d’intérêts à Wall Street

Les grandes institutions financières n'ont aucun intérêt à décourager les investisseurs. Les stratèges et les économistes seraient d’ailleurs encouragés à produire des prévisions positives, selon l'ancienne grande vedette de Wall Street, aujourd’hui à la tête d’International Strategy and Investment Group.

«Quand on est stratège d'une grande banque, il y a beaucoup de pression pour être positif [dans ses prévisions économiques]. “Pour voir la vie en rose”. Ce n’est pas hors du commun que le directeur de recherche vienne te voir pour te dire: “tu ne penses pas que les bénéfices pourraient être un peu plus hauts?”», a-t-il dit.

Il serait même fréquent d'entendre dans les couloirs des grandes banques que le stratège va faire un gros salaire parce qu'il est «positif», a fait valoir M. Trahan, soulignant que beaucoup de stratèges de Wall Street ne peuvent pas dénoncer ou faire entendre leur voix en raison de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle ils sont.

Crise économique inévitable

Les premiers indicateurs économiques démontrent actuellement que la récession est sur le point de commencer, a rappelé François Trahan en entrevue avec Stéphan Bureau. «Un ralentissement économique, c’est un processus de découverte et plus l’économie ralentit, plus ça met de pression sur le système. Éventuellement, quelque chose brise», a-t-il spécifié.

Selon lui, la crise économique qui s'annonce pourrait entrainer une crise budgétaire sans précédent pour plusieurs pays du G7. Il demeure convaincu que l'atterrissage ne se fera pas en douceur.

Tous les épisodes de «Contact», animé par Stéphan Bureau, sont disponibles sur le site de Qub radio.