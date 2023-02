VACHON, Claudette



À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 janvier 2023, à l’âge de 83 ans, est décédée Mme Claudette Vachon. Native de Saints-Anges, elle demeurait de Sainte-Marie de Beauce. La famille vous accueillera :le vendredi 24 février 2023 de 19h à 21h, le samedi 25 février 2023 de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Luc, Gaston (Chantal Thivierge) et Yves Fleury (Marylène Grenier); ses petits-enfants : Rebecca (Michael Boucher), Maryka (Quentin Brassard) et Mickael (Rachel St-Pierre) et son arrière-petit-fils Ludovic; son ami de cœur Émile Maheux; ses frères et sœurs : feu Armand (feu Mariette Lehouillier), feu Clermont (feu Colette Fortin), feu Claire Y. (feu Clément Fortin), feu Henriette (feu Henri Cliche), feu Joseph (feu Bibiane Marcoux), feu Gabriel (Louiselle Lagrange (Robert Giguère)) et Françoise (Guy Gagné). Elle laisse également dans le deuil sa filleule Chantal Audet ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Des dons à Le Groupe d’Accompagne-ment Jonathan seraient appréciés.https://www.groupejonathan.ca/faire-un-don